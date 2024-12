Oceania, 7 cose che forse non sai sul film stasera in tv

Il classico d'animazione, uscito al cinema nel 2016, va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 11 dicembre

Oceania 2 è da poco approdato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il film originale, uscito nel 2016, va invece in onda su Rai 1 mercoledì 11 dicembre. Ecco qualche curiosità.

1. Il personaggio di Maui è basato sul semidio Maui

Il personaggio di Maui, doppiato da Dwayne "The Rock" Johnson, non è solo un personaggio scritto per lo schermo. In realtà si basa sul semidio polinesiano omonimo. Nei miti, Maui è il figlio di un dio e di una donna mortale, il che lo rende un semidio (metà umano e metà dio, che è anche il modo in cui Maui viene rappresentato nel film).

2. Auli'i Cravalho è stata scoperta durante un concorso benefico alle Hawaii

Dopo aver cantato a una gara di beneficenza, ed essere stata notata da un agente dei casting Disney, la quattordicenne Auli'i Cravalho è stata scelta per il ruolo di Vaiana. Nata e cresciuta alle Hawaii, ha saputo far sua la cultura polinesiana. Lavorare al film Disney le ha aperto molte porte, permettendole anche di esibirsi in How Far I'll Go agli Oscar del 2017.

4. Le isole della Nuova Zelanda sono state d'ispirazione

Molte delle isole animate raffigurate sullo schermo sono state modellate, abbozzate e colorate per rispecchiare lo scenario insulare della Nuova Zelanda. Disney ha anche chiesto al nativo neozelandese Taika Waititi di scrivere una delle prime bozze di sceneggiatura per il film, ma poi ha abbandonato il progetto in quanto al lavoro su altri fronti. Tuttavia, l'influenza neozelandese si sente: molti dei musicisti assunti per suonare la colonna sonora di Oceania, tra cui Opetaia Foa'i che ha contribuito a scrivere We Know The Way, hanno radici neozelandesi.

5. In Oceania compare Flounder

Sebbene non sia facilissimo da scovare, Flounder - il celebre pesce giallo e blu de La sirenetta - fa un piccolo cameo in Oceania. Nella scena in cui Maui usa la magia per portare Vaiana in un mondo animato, disegnato a mano e in 2D, Flounder può essere visto galleggiare nell'oceano. Non solo: molte scene della Sirenetta hanno aiutato i creatori di Oceania a realizzare il film con le migliori immagini di isole, acqua e oceano che siano mai state elaborate.