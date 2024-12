Oceania 2 da record al box office

Come riportato da Deadline, Oceania 2 ha ottenuto il miglior debutto di sempre per un film d’animazione targato Walt Disney

Grande successo per Oceania 2 ( FOTO ). La nuova pellicola d’animazione targata Disney ha ottenuto ottimi riscontri conquistando primati molto importanti nel giro di pochi giorni.

Inoltre, il film diretto da David Derrick Jr. , Jason Hand e Dana Ledoux Miller , ha ottenuto il migliore debutto di sempre per un film d’animazione targato Disney. Da segnalare anche il secondo miglior debutto del 2024 dietro Deadpool & Wolverine.

Risultati straordinari al botteghino. Come rilanciato da Deadline , a pochi giorni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Oceania 2 ha già ottenuto un’importante serie di record, tra questi quello della produzione con i migliori cinque primi giorni di sempre negli Stati Uniti d’America.

A questo punto è ufficialmente iniziata la corsa verso il miliardo di dollari al botteghino internazionale. Nel cast dei doppiatori della pellicola troviamo Auliʻi Cravalhonel ruolo della protagonista e Dwayne Johnson ( FOTO ) per Maui.

Questa la sinossi ufficiale: “Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato".