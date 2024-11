1/14 Action Press/Shutterstock via Ipa/Fotogramma

I protagonisti e i realizzatori di Red One, pellicola Amazon MGM che in Italia sarà distribuita da Warner Bors. come Uno Rosso, si è riunito in Europa per un'anteprima speciale all'UCI Luxe Mercedes Platz di Berlino, in Germania.

Il film, una commedia action a tema natalizio, sarà uno dei titoli di punta della stagione delle feste, ormai alle porte. In Italia Red One debutterà al cinema giovedì 7 novembre; negli States l'uscita è fissata per il 15 novembre



