The Rock sul set di Red One alle due del mattino. VIDEO

La superstar Dwayne Johnson torna a condividere sui social nuovi assaggi del suo attesissimo blockbuster in arrivo: Red One, una commedia d'azione che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming Prime Video per Natale 2023. Un video che l'attore ha condiviso su Instagram mostra il lavoro che continua imperterrito anche alle “due del mattino di un venerdì sera”. La pellicola non soltanto è interpretata da The Rock ma è anche da lui prodotta (quindi è comprensibile che sia pienamente e totalmente coinvolto)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



The Rock, ossia la superstar Dwayne Johnson, torna a condividere sui social network nuovi assaggi del suo attesissimo blockbuster in arrivo: Red One. Si tratta di una commedia d'azione che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video per Natale 2023.

Un video che l'attore ha condiviso su Instagram mostra il lavoro che continua imperterrito anche alle “due del mattino di un venerdì sera”. La pellicola non soltanto è interpretata da The Rock ma è anche da lui prodotta (quindi è comprensibile che sia pienamente e totalmente coinvolto, perfino alle due di notte e di venerdì sera insomma).

Prima di postare questa clip, erano state pubblicate alcune foto del film che mostravano JK Simmons nei panni di un Babbo Natale sui generis…



Dopo l’insuccesso di Black Adam, il cinecomix DC risultato un flop per via delle spese di produzione troppo elevate (benché a livello di incassi al botteghino sia stato comunque un notevole record anche per quanto riguarda la carriera di Dwayne Johnson, il cui nome sempre è legato a successi di botteghino a più zeri), l'attore probabilmente si sta dedicando anima e corpo a questo nuovo film, di cui non soltanto è protagonista ma anche produttore.



Potete guardare il video condiviso su Instagram da Dwayne Johnson nel post che trovate in fondo a questo articolo.