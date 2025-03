Daredevil: Born Again, Lili Taylor nel cast della seconda stagione

Lili Taylor è entrata nel cast della seconda stagione di Daredevil: Born Again, la serie tv Marvel che andrà in onda su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come riporta in esclusiva Deadline, l’attrice dovrebbe interpretare un personaggio ricorrente, nello specifico un nemico politico dell’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Il cast include anche un’altra new entry, Matthew Lillard, e le riprese sono attualmente in corso a New York. Daredevil: Born Again è il proseguimento della serie Daredevil, andata in onda su Netflix dal 2015 al 2018, e segue la lotta per la giustizia di Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con straordinarie abilità. Nel frattempo, l’ex boss della mafia Wilson Fisk prosegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro passate identità riemergono, entrambi si ritrovano in rotta di collisione.