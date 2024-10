Marvel svela le serie del 2025, da Wonder Man a Daredevil: Born Again

I Marvel Studios hanno ufficialmente svelato il loro intero programma di serie su Disney+ per il 2025. L’hanno fatto condividendo un reel mercoledì 30 ottobre 2024, includendo le prime immagini delle serie live-action “Daredevil: Born Again,” “Ironheart” e “Wonder Man,” e delle serie animate “Your Friendly Neighborhood Spider-Man,” “Eyes of Wakanda” e “Marvel Zombies”



I Marvel Studios hanno ufficialmente svelato il loro intero programma di serie televisive su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) per il 2025. L’hanno fatto mercoledì 30 ottobre 2024 condividendo un reel (che potete guardare in fondo a questo articolo) che mostra in anteprima le prime immagini delle serie live-action Daredevil: Born Again, Ironheart e Wonder Man, e delle serie animate Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda e Marvel Zombies.

Ad aprire le danze nel 2025 sarà Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che arriva il prossimo 29 gennaio. Questa serie animata presenterà alcuni nuovi personaggi nella storia che racconta il primo anno di Peter Parker come Spider Man, tra cui Nico Minoru (dal team dei Runaways) e Amadeus Cho (che è un nuovo Hulk nei fumetti).

Marvel aveva precedentemente annunciato che Daredevil: Born Again debutterà il 4 marzo 2025, ma la novità è che il teaser fornisce finalmente un primo sguardo allo show, che continuerà gli eventi della serie Daredevil andata in onda su Netflix per tre stagioni dal 2015 al 2018. Il personaggio di Matt Murdock interpretato da Charlie Cox e quello di Kingpin di Vincent D’Onofrio sono già apparsi alcune volte, anche nelle serie televisive di Disney+ Hawkeye, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo. Non solo loro torneranno quindi a “casa Disney+”: vedremo anche Jon Bernthal nei panni di Frank Castle (alias il Punitore) e Wilson Bethel nella parte di Benjamin “Dex” Poindexter (alias Bullseye). Il teaser include anche un rapido sguardo al minaccioso villain con la maschera bianca, il terribile Muse.

Ironheart arriverà il 24 giugno 2025

Il 24 giugno 2025 tocca invece a Ironheart, che continua la storia della geniale inventrice Riri Williams (interpretata da Dominique Thorne), introdotta per la prima volta nel 2022 in Black Panther: Wakanda Forever.

La serie Ironheart è molto attesa: debutterà finalmente nell’estate 2025 dopo aver iniziato la produzione nel lontano giugno 2022… Mentre il teaser trailer mostra le abilità di Riri con il suo super costume, si sente Anthony Ramos nei panni del villain Parker Robbins (alias Hood), spiegare la propria filosofia, che chiaramente è qualcosa di moralmente dubbio: “Chiunque abbia mai realizzato qualcosa di iconico nella vita ha dovuto fare alcune cose discutibili per portarlo a termine”, queste le sue parole.

Eyes of Wakanda e Marvel Zombies Il teaser purtroppo ha offerto soltanto due inquadrature dalla serie animata Eyes of Wakanda, che si concentrerà sugli sforzi dei Wakandan War Dogs nel corso della storia della nazione per recuperare artefatti di vibranio. La serie di quattro episodi debutterà il 6 agosto 2025. Benché il teaser condiviso da Marvel sui suoi canali social contempli due sole inquadrature, diciamo che la rete è assai soddistfatta poiché le suddette poche immagini si rivelano molto intriganti, dunque perfettamente appaganti. C’è poi Marvel Zombies, l’attesissima serie in cui molti dei supereroi più amati dei Marvel Studios (tra cui Captain America, Scarlet Witch, Captain Marvel e Clint Barton) diventano parte integrante di un foltissimo esercito di non-morti. Questa sarà la prima serie animata della Marvel con classificazione TV-MA (significa che è vietata ai minori di 18 anni) e debutterà nell’ottobre 2025.

Wonder Man, la rivelazione più sorprendente “La rivelazione più sorprendente nel teaser è arrivata da un breve filmato di Wonder Man, con l'attore vincitore di un Emmy Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman) nei panni di Simon Williams”, scrive Adam B. Vary in un articolo pubblicato nelle scorse re sul magazine statunitense Variety.

Nei fumetti, infatti, il personaggio è un uomo d'affari che entra in conflitto con Stark Industries mentre si prepara a diventare il supereroe titolare, invece nel teaser si vede per la prima volta il Simon di Abdul-Mateen in versione attore che fa un provino per il ruolo di Wonder Man. Dunque si evince che lo show sarà impostato come una meta-commedia su Hollywood e, in generale, sulla narrazione dei supereroi. Il reel offre anche un succulento assaggio di cosa accade quando Simon Williams incrocerà Trevor Slattery, l'attore svogliato interpretato da Ben Kingsley in Iron Man 3 e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Wonder Man debutterà nel dicembre 2025.

A fine del 2024 la terza e ultima stagione di What If…? Marvel ha anche annunciato che la terza e ultima stagione di What If…? - la serie animata che esplora il multiverso per storie alternative di personaggi familiari al pubblico - debutterà alla fine di quest’anno, il 22 dicembre 2024. Lo show probabilmente ripeterà il modello di rilascio della seconda stagione (che ha visto il rilascio giornaliero dei nuovi episodi, usciti uno alla volta ogni giorno dal 22 dicembre 2023 fino alla fine del mese di dicembre di quell’anno). E pensare che il CEO di Disney Bob Iger diceva che Marvel ha realizzato troppe serie per Disney+! Variety fa giustamente notare che “l’ampio programma di titoli televisivi che è trapelato online martedì è curioso, dato che il CEO di Disney Bob Iger ha chiarito di ritenere che la Marvel abbia realizzato troppe serie per Disney+ nei primi anni del servizio di streaming”.

Durante un’intervista a Bob Iger della scorsa primavera, il CEO di Disney aveva affermato che la Marvel avrebbe ridotto la propria produzione “a probabilmente due serie TV all’anno”. Invece, tra le sue tre serie live-action, tre serie animate e tre film in uscita (Captain America: Brave New World, Thunderbolts e The Fantastic Four: First Steps), la Marvel si è impegnata a rilasciare nove titoli nel 2025, che è “più o meno equivalente alla produzione ridotta dello studio durante la pandemia nel 2021”, scrive Adam B. Vari su Variety.

