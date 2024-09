Chi ha apprezzato i primi due capitoli della trilogia, Venom (2018) e Venom - La furia di Carnage (2021) ( LA RECENSIONE ), non potrà assolutamente perdere il seguito della storia che ha per protagonisti Tom Hardy e il suo simbionte per capire in che direzione sta andando il Sony's Spider-Man Universe. Il trailer ufficiale, ora disponibile nella sua versione finale, ha già contribuito a destare l'attenzione dei fan che hanno dimostrato nel tempo di apprezzare la saga più di quanto abbia fatto la critica. Venom e Eddie Brock sono pronti a un nuovo scontro e questa volta dovranno confrontarsi con un villain davvero temibile : Knull , il creatore del simbionte, un personaggio che i lettori dei fumetti conosceranno come divinità primordiale che ha creato i simbionti. La battaglia, allora, sarà contro le creature provenienti dallo stesso pianeta di Venom , “un esercito che non può essere sconfitto”. Mentre Eddie e Venom sono in fuga, il cerchio si stringerà attorno a loro. Uniti, fino alla fine.

Venom 3: l'introduzione del villain Knull

L'“ultimo ballo” di Venom è una pellicola prodotta da Sony Pictures, distribuita in Italia da Eagle Pictures.

Alla regia c'è Kelly Marcel, già sceneggiatrice dei primi due capitoli della saga. L'autrice è anche co-ideatrice del soggetto che, come è già accaduto per Venom - La furia di Carnage, è stato realizzato con la collaborazione di Tom Hardy.

Nel cast figurano Chiwetel Ejiofor, apparso già in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e Rhys Ifans, vista in Spider-Man: No Way Home.

Recitano, inoltre, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham, già apparso nel capitolo precedente.

Non sono ancora chiari i legami tra gli eventi di Venom 3 e quelli del Sony's Spider-Man Universe.

Gli eventi di questo ultimo film si collocano dopo quelli di Spider-Man: No Way Home.

Da tempo circolano voci per cui il nuovo villain, Knull, potrebbe restare per essere impiegato anche in futuro, nel quarto film di Spider-Man o in un progetto inedito.