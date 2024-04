Tom Holland, arriva la conferma sul quarto film di Spider-Man

L'attore ha rivelato che vorrà sempre essere parte della saga Marvel che lo ha reso celebre nel ruolo dell'Uomo Ragno, aggiungendo che tutti vogliono realizzare un quarto episodio, stando ben attenti, però, a non ripetersi e a mantenere la qualità dell'ultimo film

Tom Holland è Spider-Man dal 2015 e non sembra essere intenzionato a lasciare il personaggio che più lo ha reso celebre nel mondo cinematografico internazionale. Ospite del Sands International Film Festival a St. Andrews, in Scozia, l’attore si è lasciato andare a una confessione sul futuro della saga Marvel: “Tutti vogliono che venga realizzato”, ha detto Holland, che ha poi aggiunto: “Vorrò sempre girare altri film di Spider-Man. Gli devo la mia vita e la mia carriera”. Buone notizie, quindi, per il fandom dell’Uomo Ragno, che potrebbe a breve ritrovarsi nelle sale per un nuovo episodio del racconto su uno dei supereroi più amati al mondo.

"Dobbiamo essere sicuri di fare la cosa giusta" Tom Holland rimane, comunque, prudente sul seguito del racconto di Spider-Man. Rispondendo alle domande sulla saga nel corso del Festival cinematografico in Scozia, ha dichiarato che ci sono "i migliori nel settore al lavoro sulla storia, qualunque essa sia", ma che finché la storia stessa "non sarà inquadrata al meglio", c'è "un'eredità da proteggere". L'attore ha detto che "il terzo film è stato speciale in così tanti modi" che bisogna assicurarsi "di fare la cosa giusta" e si è poi soffermato sul suo ruolo nel "dietro le quinte" della saga: "Questa è la prima volta che sono coinvolto così presto nella fase creativa. È un processo in cui sto a osservare imparando cose. È una fase davvero divertente per me. Come ho detto, tutti vogliono che si faccia. Ma vogliamo assicurarci di non ripetere le stesse cose".

La reazione all'intervista di Fabio Fazio alla fidanzata Zendaya Tom Holland è stato recentemente protagonista di alcune delle rivelazioni dell'attesissima intervista televisiva alla fidanzata Zendaya durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio. L'attrice ha parlato, tra gli altri temi, anche di Spider-Man, in cui anche lei ha recitato: "Spider-Man è sempre stato il mio supereroe preferito e lo sarà sempre", ha confessato a Fazio. E quando il conduttore l'ha stuzzicata sulla storia con Holland, chiedendole se le regalasse le gardenie – il fiore che le era appena stato portato in dono in studio –, Zendaya ha guardato in camera, con un gesto che voleva dire "Ti tengo sotto controllo", dicendo: "Spero che stia guardando". Holland ha risposto alla provocazione mettendo mi piace al reel pubblicato dal profilo del programma.