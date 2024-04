Zendaya su Jannik Sinner: "È stato bellissimo vederlo di persona"

zendaya, le parole dell’attrice

L’attrice si è raccontata nella lunga intervista rilasciata a Fabio Fazio. Nel corso della chiacchierata Zendaya ha rivelato di aver visto Jannik Sinner a Montecarlo: “È stato bellissimo vederlo di persona però io sono così incapace con il tennis che per me sono tutti fantastici, non ho la possibilità di dare un giudizio”.

Zendaya ha poi parlato delle sue origini: “Entrambi i miei genitori sono insegnanti quindi in un certo senso sono cresciuta in una classe e ho sempre visto cosa significhi l’istruzione per tutti, i miei genitori sono stati di grandissima ispirazione”.