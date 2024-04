9/12 ©Getty

Josh O’ Connor, 34 anni a maggio, è diventato famoso per la sua interpretazione in La terra di Dio – God’s Own Country (2017). Negli ultimi anni lo si è visto nel ruolo di Carlo III in The Crown, che gli è valso un Emmy, due Screen Actors Guild Awards e un Golden Globe. È candidato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2024 per La Chimera di Alice Rohrwacher. Tornerà a lavorare con Guadagnino per Camere separate