Zendaya ha detto di aver fatto un anno di asilo in più: "Ero timida"

L'attrice californiana ha raccontato un aneddoto sulla sua infanzia nel salotto di Jimmy Kimmel, dove si è riunita con i giovani colleghi del cast di “Dune - Parte due”

È una delle attrici più acclamate della sua generazione: è talentuosa, bella, ricercata dai registi quanto dagli stilisti, eppure anche lei, da bambina, ha avuto le sue difficoltà. Zendaya Coleman ha ammesso davanti alle telecamere del seguitissimo Jimmy Kimmel Live! di essere rimasta all'asilo più del dovuto a causa del suo carattere timido e schivo.

“Ho fatto un anno in più all'asilo. Ero troppo timida e non risuscita a tenere il passo”, ha ammesso l'attrice scherzando sull'argomento insieme ai suoi compagni di set di Dune: Parte due Austin Butler, Timothée Chalamet e Florence Pugh, ospiti del popolare programma televisivo.

L'ammissione di Zendaya non è proprio una rivelazione. La diva aveva toccato il tema dell'educazione e dell'apprendimento qualche tempo fa quando aveva visitato alcune scuole, compresa quella californiana dove sua madre, che è un'insegnante, ha lavorato per venti anni. In quell'occasione aveva parlato della timidezza che l'ha afflitta per anni, anche quando è cresciuta ed è diventata famosa.

Zendaya: “All'asilo troppo timida per alzare la mano” Zendaya ha dovuto smentire i suoi compagni d'avventura di Dune durante il gioco Vero o falso? a cui hanno partecipato nell'ambito di una lunga e brillante ospitata televisiva, già parte del lungo tour promozionale della attesa pellicola di Villeneuve.

L'attrice vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe è stata oggetto di una domanda sul suo passato scolastico. “È vero che ha dovuto ripetere l'anno all'asilo?”, ha chiesto Kimmel ai quattro attori riferendosi a Zendaya. Butler, Pugh e Chalamet non hanno dubbi: per loro è assolutamente falso.

Ma l'attrice di Euphoria, che sa la verità, è l'unica ad indovinare e tra lo stupore del pubblico spiega: “Ero troppo timida per alzare la mano e loro andavano semplicemente avanti”.

L'ammissione è stata commentata da Florence Pugh che ha chiesto alla collega se per questa ragione ha dovuto ripetere ogni anno di scuola due volte. Zendaya si è affrettata a ripetere che è successo solo all'asilo ma lì tutti hanno preso a scherzare sulla cosa. “A che età hai finito la scuola?” insiste Pugh. Le risponde Chalamet dicendo che l'attrice, che è anche una sua grande amica, va ancora a scuola, in realtà. E tutti, Zendaya compresa, hanno concluso il momento ridendo insieme al pubblico in studio.

Zendaya ha detto qualche anno fa Teen Vogue che per lei la scuola e l'istruzione hanno sempre avuto un'importanza estrema poiché sia sua madre che suo padre sono stati insegnanti. L'attrice ha affermato in diverse occasioni di essere stata una bambina timida e che, quando è diventata popolare, molti credevano fosse una persona fredda. In realtà, ha spiegato, era solo troppo nervosa per avviare una conversazione con gli sconosciuti. leggi anche Sul palco del Coachella sale Zendaya

Zendaya e gli altri sul set di Dune: Parte due

L'intervento al Jimmy Kimmel Live! Ha dimostrato ancora una volta la grande intesa che c'è tra le giovani star di Dune, tutte acclamatissime e tra le migliori della loro generazione.

L'intervista è stata l'occasione per i quattro attori di raccontare l'atmosfera del backstage di una delle produzioni più ambiziose degli ultimi anni.

L'aggiunta al cast di Christopher Walken nel ruolo dell'Imperatore Shaddam IV, padre della principessa Irulan interpretata Florence Pugh, è stata oggetto di conversazione. Kimmel ha chiesto ai quattro come è stato condividere il set con una leggenda del cinema. Pugh ha offerto un ritratto dell'attore molto divertente. Walken non è così serio come normalmente si crede: nelle pause tra una ripresa e l'altra, ad esempio, le ha parlato della sua passione per le ciambelle.

Zendaya, invece, ha ammesso di essere così intimorita dal divo oggi ottantenne da non essere riuscita a scambiare nemmeno una parola con lui e che al suo arrivo lei e i suoi colleghi più giovani, smettevano immediatamente di scherzare fingendo di ripassare il copione.

Anche i più adulti e navigati Javier Bardem e Josh Brolin sembravano intimiditi da Walken, ha aggiunto Florence Pugh ma in generale l'attore si è mostrato estremamente cordiale con tutti e ha spinto anche Austin Butler ad accettare la proposta di essere presentatore per una sera del Saturday Night Live, esperienza che l'interprete de Il Cacciatore ha fatto molte volte e con successo. leggi anche Dune 2, riprese finite ad Abu Dhabi

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie