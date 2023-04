Sul palco del Coachella sale Zendaya VIDEO

Zendaya canta sul palco

Nessuno si aspettava l'arrivo di Zendaya sul palco del Coachella durante il fine settimana, non i fan di Labrinth, il cantautore britannico Timothy Lee McKenzie, né gli spettatori di Euphoria per i quali vedere la loro beniamina esibirsi vocalmente sui brani della serie tv cult è stato a dir poco un sogno.

Ultimati gli impegni sul set che le hanno impedito di partecipare ad alcuni dei più grandi eventi di questa stagione (primo fra tutti i Golden Globes di gennaio dove ha vinto un award proprio per il suo ruolo in Euphoria che, tuttavia, non ha potuto ritirare di persona) Zendaya si sta godendo la sua temporanea libertà sfruttandola per apparizioni a dir poco epiche.

Il pubblico del Coachella del concerto di Labrinth potrà dire, infatti, di aver assistito ad un momento iconico. Zendaya, che è un'attrice ma anche una cantante con diversi singoli all'attivo più un album in studio (Zendaya, pubblicato nel 2013) e un extended play, non si esibiva al microfono da sette anni, ovvero dal gennaio 2015, mese in cui terminò il Replay Tour. Da allora, Zendaya non ha completamente abbandonato l'attività musicale prestando la voce ad altri brani, Something New e Rewrite The Stars, rispettivamente con Chris Brown e Zach Efron, prima di lavorare sulle due canzoni della colonna sonora originale di Euphoria che la vedono coinvolta: All For Us ed I'm Tired, entrambe molto conosciute da chi ha seguito lo show targato HBO.