3/20 Courtesy of Coachella

A Coachella è tornata Björk, artista islandese che già in due occasioni era stata headliner a Coachella. Quest'anno è tornata a Indio per la serata conclusiva e ha portato in scena trent'anni di carriera, accompagnata da un'orchestra. Ad accompagnarla 864 droni che hanno reso la sua performance ancora più speciale. Concerto che, per volontà dell'artista, non è stato trasmesso in streaming