Louis Vuitton, Zendaya è la nuova House Ambassador del brand

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Zendaya è la nuova House Ambassador di Louis Vuitton. La maison di moda ha svelato l’ultima campagna dell’iconica borsa Capucines, le prima con il volto della vincitrice di un Golden Globe e di due Emmy come Miglior attrice nella serie drammatica Euphoria che, lo scorso mese, è stata avvistata nel front-row della sfilata Fall/Winter al Museo d'Orsay a Parigi. La campagna pubblicitaria, che è stata scattata nella casa di Roquebrune-Cap-Martin, in Costa Azzurra, progettata dalla pioneristica architetta e designer modernista Eileen Gray, è stata fotografata dal duo di Mert Alas e Marcus Piggott e disegnata dal collaboratore di lunga data Law Roach e mostra svariati modelli e dimensioni della borsa Capucines. L’elegante creazione, lanciata un decennio fa, prende il nome dalla strada di Parigi nella quale Louis Vuitton ha aperto il primo negozio nel 1854 e si distingue per la manifattura in pelle Taurillon e per la versatilità degli stili che offrono la possibilità di indossare la borsa a mano, a spalla o a tracolla. “Ricordo di essere cresciuta con le campagne di Louis Vuitton” ha raccontato Zendaya a Vogue. “Ce n’era una che amavo dei primi anni Duemila con Naomi Campbell, ed è come sdraiata su un baule. Riesco ancora a vederla. Riesco a vedere l’immagine nella mia testa e ricordo di averla vista sulle riviste da bambina”. L’attrice, che ha inoltre confidato di riempire le borse con una varietà di oggetti che vanno dal telefono, al lipgloss, fino al computer, ha definito il modello Capucines "davvero ben fatto e resistente. Se compro qualcosa, voglio che duri davvero. Non sono sempre la proprietaria più responsabile della borsa, quindi potrei buttarla in giro, potrebbe rovinarsi davvero, sapete, perché voglio davvero usarla, e sembra così robusta”.