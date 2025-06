9/15 ©Webphoto

Bad Boy (Dawg) è un film del 2002 diretto da Victoria Hochberg. Elizebth Hurley è protagonista insieme all’attore Denis Keary. Douglas "Dawg" Munford (Denis Leary) è un donnaiolo per eccellenza. Riceve un milione in eredità dalla nonna ma a una condizione: deve contattare almeno una dozzina di donne che ha sedotto e abbandonato per farsi perdonare. Con l’esecutrice testamentaria Anna Lockhart (Hurley) parte in giro per la California finendo per innamorarsi davvero di Anna