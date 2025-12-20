Irama compie 30 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

1/15 ©Ansa

Tanti auguri a Irama per i suoi 30 anni. Il cantautore è nato il 20 dicembre 1995 e, dall’esordio tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2016 con Cosa resterà, di strada ne ha fatta. Vincitore di Amici e Amici speciali, è stato più volte all’Ariston e le sue canzoni sono apprezzate da un pubblico eterogeneo che comprende diverse generazioni di ascoltatori. Lo festeggiamo con le frasi più belle delle sue canzoni più note.

Irama a X Factor 2025 canta un medley