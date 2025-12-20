Irama compie 30 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

Offerte Sky
Irama compie 30 anni, ecco le frasi più belle delle sue canzoni

Musica fotogallery
15 foto
©Ansa

Il cantautore è nato il 20 dicembre 1995 ed è tra i più apprezzati della musica italiana. Dall’esordio tra le giovani proposte a Sanremo con “Cosa resterà” fino agli ultimi successi con “Ex” e "Senz’anima”, i versi più emozionanti dei suoi brani

