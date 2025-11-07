Irama, testo e significato del singolo Senz’anima che esce oggi

Il successo immediato di Antologia della vita e della morte e la pubblicazione del singolo Senz’anima anticipano il prossimo grande appuntamento dal vivo. L’11 giugno 2026 Irama sarà protagonista di un concerto-evento allo Stadio San Siro di Milano, prodotto da Vivo Concerti. L’esibizione è annunciata come una celebrazione della sua carriera e come momento di sintesi tra il passato e il presente artistico.

Sul palco troveranno spazio tanto le nuove composizioni quanto i brani che hanno segnato la storia del cantautore: da Lentamente a Ovunque sarai, passando per Nera e La genesi del tuo colore. Un repertorio che sarà riletto in una dimensione scenica completamente nuova, pensata per dare vita a un’esperienza immersiva, in cui ogni canzone tornerà a respirare con intensità rinnovata.