Irama ed Elodie, è uscito il duetto Ex: testo e videoclip

Reduce dal successo della lunga tournée estiva, il 2 ottobre Irama sarà in concerto all’Arena di Verona prima dell’atteso appuntamento di San Siro in programma l’11 giugno 2026. A fine ottobre Elodie darà il via al nuovo tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo
Irama ed Elodie (FOTO) hanno pubblicato la collaborazione Ex. Il cantante ha condiviso il videoclip ufficiale del brano sul suo canale YouTube. A ottobre la popstar di Guaranà darà il via alla tournée nei palazzetti, mentre l’11 giugno del prossimo anno la voce di Mediterranea sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano.
IRAMA ED ELODIE, è USCITO IL DUETTO EX
L’attesa è terminata. Elodie e Irama (FOTO) hanno lanciato il duetto Ex, di cui Attilio Cusani ha diretto il videoclip. La canzone racconta la fine di una storia d’amore tra voglia di ricominciare e desiderio di tornare insieme. Questo il testo della collaborazione Ex:
Bevi e rimani sola
Tutto riaffiora
Ma ti sceglierei ancora
Respiro dolce, fumo, eh
La notte non mi passa e me ne fumo mezza
Dal cielo piove nero come grandine
Che ci rallenta, ah, ah, ah
Credi che ti ami come prima? Ah
Credi che ti aspetterò se torni? Ah
Tu per me eri più una medicina, ah
Quando vedo solo brutti sogni, eh
E ora che ti svegli la mattina coi nodi in gola
Non basterà una vita per stare senza
Come la pioggia prima che scenda
Prima che scenda
Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora
E il cielo su di te s’innamora
E ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah
Su di me, su di te, la luna è diversa
Fragile come una promessa
Grandine, cade e ci rallenta
Davvero
Puoi dimenticarmi e non ti credo
Cadono diamanti dal cielo
Neanche tu mi guardi e non importa che
Credi che ti ami come prima? Ah
Puoi dimenticarmi anche in un’ora, ah
Tu per me eri più una medicina, ah
Quando non volevo stare sola, ah
Se vuoi restare sono qui con te
Puoi cancellare tutto, sì, io e te
Siamo ancora una parte
Un castello di carte
Una bella ferita
Un fiore nel sangue
Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora
E il cielo su di te s’innamora
Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah
Su di me, su di te, la luna è diversa
Fragile come una promessa
Grandine, cade e ci rallenta
Su di me, su di te, la luna è diversa
Fragile come una promessa
Grandine, cade e ci rallenta
Approfondimento
Irama ed Elodie hanno annunciato il duetto Ex
Mercoledì 29 ottobre Elodie darà il via al nuovo tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Successivamente, la popstar sarà in concerto in numerose città: da Milano a Bari passando per Eboli, Firenze, Roma e Messina fino all’appuntamento in programma lunedì 1° dicembre all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario completo della tournée:
- 29 ottobre, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 31 ottobre, Milano - Unipol Forum
- 1° novembre, Milano - Unipol Forum
- 8 novembre, Eboli - PalaSele
- 14 novembre, Firenze - Mandela Forum
- 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 24 novembre, Messina - PalaRescifina
- 25 novembre, Messina - PalaRescifina
- 28 novembre, Bari - PalaFlorio
- 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
A maggio Elodie ha pubblicato il nuovo album Mi ami mi odi contenente anche il singolo Dimenticarsi alle 7, presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno i singoli Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro.
Approfondimento
Irama, per la sesta volta a Sanremo con la canzone Lentamente. FOTO
Reduce dal successo della lunga tournée estiva, il 2 ottobre Irama sarà in concerto all’Arena di Verona prima dell’atteso appuntamento di San Siro in programma l’11 giugno 2026. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower: “Volevo dirvi che il tour estivo è stato incredibile, eravate tantissimi. Vi voglio bene”.
11 vip in vacanza ad agosto, da Elodie a Diletta Leotta. FOTO
Dalla Sardegna alla Spagna, passando per il Kenya, ecco dove hanno scelto di trascorrere il mese estivo per eccellenza molti vip di casa nostra (e non solo)