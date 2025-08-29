Irama ed Elodie, è uscito il duetto Ex: testo e videoclip

Irama ed Elodie ( FOTO ) hanno pubblicato la collaborazione Ex. Il cantante ha condiviso il videoclip ufficiale del brano sul suo canale YouTube. A ottobre la popstar di Guaranà darà il via alla tournée nei palazzetti, mentre l’11 giugno del prossimo anno la voce di Mediterranea sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano.

IRAMA ED ELODIE, è USCITO IL DUETTO EX

L’attesa è terminata. Elodie e Irama (FOTO) hanno lanciato il duetto Ex, di cui Attilio Cusani ha diretto il videoclip. La canzone racconta la fine di una storia d’amore tra voglia di ricominciare e desiderio di tornare insieme. Questo il testo della collaborazione Ex:



Bevi e rimani sola

Tutto riaffiora

Ma ti sceglierei ancora

Respiro dolce, fumo, eh

La notte non mi passa e me ne fumo mezza

Dal cielo piove nero come grandine

Che ci rallenta, ah, ah, ah

Credi che ti ami come prima? Ah

Credi che ti aspetterò se torni? Ah

Tu per me eri più una medicina, ah

Quando vedo solo brutti sogni, eh

E ora che ti svegli la mattina coi nodi in gola

Non basterà una vita per stare senza

Come la pioggia prima che scenda

Prima che scenda



Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora

E il cielo su di te s’innamora

E ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta



Davvero

Puoi dimenticarmi e non ti credo

Cadono diamanti dal cielo

Neanche tu mi guardi e non importa che



Credi che ti ami come prima? Ah

Puoi dimenticarmi anche in un’ora, ah

Tu per me eri più una medicina, ah

Quando non volevo stare sola, ah

Se vuoi restare sono qui con te

Puoi cancellare tutto, sì, io e te

Siamo ancora una parte

Un castello di carte

Una bella ferita

Un fiore nel sangue

Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora

E il cielo su di te s’innamora

Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta



Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta