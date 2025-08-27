Irama ed Elodie hanno annunciato il duetto Ex

In autunno Elodie tornerà in tour con numerose date nei palazzetti italiani, mentre Irama sarà in concerto all’Arena di Verona il 2 ottobre e allo stadio San Siro di Milano nel giugno del prossimo anno

Venerdì 29 agosto Elodie ( FOTO ) e Irama lanceranno il duetto Ex. La coppia di artisti ha annunciato la collaborazione con uno scatto in bianco e nero condiviso sui loro profili Instagram. Grande attesa del pubblico

A febbraio Irama ( FOTO ) ed Elodie sono tornati in gara sul palco del Teatro Ariston presentando rispettivamente i brani Lentamente e Dimenticarsi alle 7, entrambi certificati disco d’oro . Ora, i due artisti hanno annunciato l’arrivo della loro prima collaborazione dal titolo Ex. La canzone farà il suo debutto sul mercato venerdì 29 agosto . Il post ha ottenuto più di 150.000 like su Instagram in meno di ventiquattro ore.

Quest’estate Elodie ha conquistato le classifiche con il brano Yakuza in collaborazione con Sfera Ebbasta . Tra i successi più recenti dell’artista troviamo anche Mi ami mi odi, Black Nirvana e A fari spenti.

Reduce dal successo dei due show allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in autunno Elodie tornerà in concerto con una serie di date in numerose città italiane: da Jesolo a Torino passando per Milano, Eboli, Firenze, Roma, Messina e Bari. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

Archiviate le numerose date estive, il 2 ottobre Irama sarà in concerto all’Arena di Verona. Il cantautore ha scritto sul suo account social: “Volevo dirvi che il tour estivo è stato incredibile, eravate tantissimi. Vi voglio bene”. L’11 giugno del prossimo anno l'artista sarà protagonista del suo primo show sul palco dello stadio San Siro di Milano.

Nel corso degli anni Irama ha collezionato numerosi successi, tra i suoi album più popolari troviamo Il giorno in cui ho smesso di pensare uscito nel febbraio del 2022. Ricordiamo anche l’album No Stress in collaborazione con Rkomi (FOTO). Per quanto riguarda i singoli, citiamo La ragazza con il cuore di latta, Mediterranea, La genesi del tuo colore, Ovunque sarai, Tu no e Galassie.