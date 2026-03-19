“Caro Antonio, mi spiace contraddirti...Purtroppo io non sono tuo padre ...La verità è che io sono tuo nonno ”. In un post Instagram, Adriano Celentano , 88 anni, ha risposto con ironia ad Antonio Segatori Biscardi , 55 anni, l’uomo che ha chiesto al Tribunale civile di Milano una “ dichiarazione giudiziale di paternità ” affinché i magistrati accertino che lui sia nato da una relazione tra sua madre e il cantante, che avrebbe avuto luogo alla fine degli anni Sessanta. Un paio di anni fa, la madre, Maria Luigia Biscardi, 73 anni, gli avrebbe infatti rivelato di averlo concepito durante una breve e fugace relazione con Celentano. Così, come ha rivelato il settimanale Oggi, il presunto figlio segreto del Molleggiato ha deciso di incaricare gli avvocati Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salinetti di avviare la procedura, che prevede innanzitutto il disconoscimento della prima paternità (Sandro Segatori, che ha sposato la donna nel 1987, ha infatti riconosciuto Antonio come suo figlio), e poi il riconoscimento della nuova paternità attraverso l’esame dei rispettivi Dna.

LA PRIMA SMENTITA NEGLI ANNI '70

Già nella metà degli anni Settanta, Maria Luigia Biscardi (che, come il figlio, vive vicino a Roma), aveva raccontato che nel 1967, quando aveva poco più di 15 anni e sognava di fare la cantante, aveva partecipato alla manifestazione musicale Cantagiro con il nome d’arte di Brenda Bis. In quell’occasione, si era fatta passare per maggiorenne. Come riporta il settimanale Oggi, secondo la versione della donna e del figlio, Adriano Celentano avrebbe notato come interprete la ragazza e l’avrebbe poi ammessa nell’entourage della sua etichetta discografica, Clan. Soltanto oltre un anno dopo il cantante, che era sposato dal 1964 con Claudia Mori, avrebbe iniziato con lei una serie di incontri clandestini in momenti nei quali gli studi sarebbero stati vuoti. Antonio Segatori Biscardi ha aggiunto che il Molleggiato avrebbe però iniziato ad ignorare la madre dal gennaio 1970, quando la donna aveva scoperto di essere incinta. In seguito, la ragazza avrebbe subito la chiusura del contratto con Clan e avrebbe interrotto ogni contatto con l’etichetta discografica. Nel 1975, Maria Luigia, assistita dal padre avvocato, aveva chiesto ai giudici il riconoscimento della paternità, ma già allora Celentano aveva smentito ogni presunto legame con il bambino. L’esito del procedimento giudiziario dell’epoca, tuttavia, non è noto. Sulla figura del nonno avvocato, Antonio ha supposto che “può darsi che abbia trovato con Celentano un accordo extragiudiziale” del quale, però, non risulterebbe alcuna traccia negli archivi giudiziari a causa dell’eccessivo numero di anni trascorsi. In ogni caso, al di là di eventuali accordi pregressi, l’uomo è convinto di avere il diritto di conoscere la vera identità del padre. “Non lo faccio per soldi. Se, come penso, Celentano è mio padre, mi piacerebbe incontrarlo, dargli la mano, abbracciarlo”, ha detto. Finora il cantante, da tempo assente dalla televisione, ha risposto con ironia alle dichiarazioni del presunto figlio segreto. Del resto, già nel 1975 aveva respinto la versione della signora Maria Luigia, e oggi resta fermo sulle sue posizioni. Inoltre, anche il suo entourage ha ribadito la versione secondo la quale lui non c’entra nulla con la paternità dell’uomo.