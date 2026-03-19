Val Kilmer torna al cinema grazie all’intelligenza artificiale

A un anno dalla morte, l’attore che ha dato il volto a Jim Morrison e Batman torna protagonista con un corpo digitale. Succederà in “As Deep as the Grave”, dove Kilmer interpreterà un prete cattolico

Val Kilmer non ha mai lasciato davvero il set. A un anno dalla sua morte, il volto che ha attraversato epoche, da Jim Morrison a Batman, passando per l’Iceman di Top Gun, torna sullo schermo con un corpo che non esiste più, ma che la tecnologia prova a restituire. Accadrà in As Deep as the Grave, dove Kilmer interpreterà un prete cattolico. Non si tratta di un semplice virtuosismo digitale: la famiglia ha aperto gli archivi privati, ha messo a disposizione tutto ciò che potesse aiutare gli algoritmi a ricostruire movimenti, muscoli facciali, inflessioni della voce. Il risultato è una presenza che sfida le categorie della recitazione come l’abbiamo conosciuta. Un talento che sopravvive alla morte.

Il ritorno dell’Iceman — digitale, ma vivo nel racconto Kilmer è morto nel 2025, a soli 65 anni. La malattia gli aveva portato via la voce molto prima della vita: quel timbro profondo e inconfondibile si era ridotto a un soffio metallico. Eppure oggi il suo nome torna di nuovo in cima a un copione. In As Deep as the Grave interpreterà Padre Fintan. Non si tratta di un collage di vecchi filmati né di un cameo costruito per nostalgia: è un personaggio modellato interamente su di lui. Il regista, Coerte Voorhees, lo ha detto senza giri di parole: “Il film è stato pensato per Val”. L’attore aveva già accettato il ruolo prima di morire. E ora il cinema, in qualche modo, ha mantenuto la promessa. Approfondimento Val Kilmer nel film The Doors, una magnifica ossessione

I nastri di casa nel motore digitale Per rendere vera tutta l'operazione, la produzione ha scavato nei ricordi. La famiglia ha consegnato ore di video privati, vecchi nastri e fotografie che coprono ogni stagione della sua vita. Questi dati hanno nutrito i software per restituire i movimenti degli occhi e quel modo unico di inclinare la testa. Il personaggio di Padre Fintan non è casuale: riprende le radici native americane di Kilmer e il suo legame con la terra del New Mexico e dell’Arizona, dove la troupe ha girato tra la polvere e i canyon. Approfondimento I 10 film di fantascienza che hanno previsto il futuro. FOTO

Nel fango del New Mexico Il film, che inizialmente doveva chiamarsi Canyon of the Dead, si muove tra gli scavi e la polvere del Sud-Ovest americano. La storia è quella di Ann Morris, interpretata da Abigail Breslin, l'archeologa che per prima portò alla luce i resti degli Anasazi, la civiltà scomparsa che abitava i canyon secoli prima degli europei. In questo scenario, si inserisce il Padre Fintan di Val Kilmer. Non è un elemento di contorno: il prete digitale di Kilmer è la guida spirituale del racconto, una figura che emerge direttamente dalla terra rossa. Accanto a lui si muove anche Tom Felton, in un'epopea che punta sulla ricostruzione dei luoghi e dei costumi originali. Approfondimento Il video della rissa tra Brad Pitt e Tom Cruise spaventa Hollywood