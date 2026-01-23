Scarlett Johansson e Cate Blanchett in una nuova campagna contro l'AI

“Rubare il nostro lavoro non è innovazione. Non è progresso. È furto, puro e semplice”. In una dichiarazione congiunta, oltre 700 artisti, sceneggiatori e creatori, comprese le attrici Scarlett Johansson e Cate Blanchett, si sono uniti in una nuova campagna contro l’intelligenza artificiale e hanno denunciato le aziende tecnologiche che sfruttano senza autorizzazione le opere protette da copyright. “La comunità creativa americana è l’invidia del mondo e crea posti di lavoro, crescita economica ed esportazioni”, si legge nella lettera. Il settore creativo statunitense comprende cinema, televisione, musica, editoria e media digitali. “Ma invece di rispettare e proteggere questo prezioso bene, alcune delle più grandi aziende tecnologiche, molte delle quali finanziate da private equity e altri finanziatori, stanno utilizzando il lavoro dei creatori americani per costruire piattaforme di intelligenza artificiale senza autorizzazione o rispetto delle leggi sul copyright”. Secondo i firmatari, mentre i legislatori valutano nuove normative sull’addestramento dei dati dell’intelligenza artificiale, gli sviluppatori copierebbero invece il lavoro creativo, spesso senza autorizzazione, compenso o trasparenza. Tuttavia, per gli artisti, “esiste un modo migliore: attraverso accordi di licenza e partnership, alcune aziende di intelligenza artificiale hanno intrapreso la strada responsabile ed etica per ottenere i contenuti e i materiali che desiderano utilizzare. È possibile avere tutto. Possiamo avere un'intelligenza artificiale avanzata e in rapido sviluppo e garantire il rispetto dei diritti dei creatori”.