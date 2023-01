6/30 ©Kika Press

L'attrice Isla Fisher ha parlato più volte di come le persone la scambino per l'attrice Amy Adams (a sinistra). Durante una sua apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel ha infatti raccontato di alcune situazioni imbarazzanti causate dalla somiglianza esistente con la collega. La star della commedia “I Love Shopping” ha ad esempio ricordato come Lady Gaga sia andata a congratularsi con lei per la sua performance nel film “American Hustle” durante un party per gli Oscar, e non abbia avuto il coraggio di rivelarle l'errore

