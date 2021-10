Da Aquaman a Mr.Bean, 40 film rivisitati dall'artista Pixelfaker

Il grafico ungherese che sulla sua pagina Instagram appare con il nome di Pixelfaker ama rivisitare e correggere le immagini delle più famose pellicole della storia del cinema, creando dei fotomontaggi con i diversi personaggi tratti da film, serie tv e addirittura cartoni animati. Ne vengono fuori dei mash-up davvero irresistibili in cui si possono trovare un Forrest Gump che corre insieme agli Avengers oppure Mr. Bean in bicicletta con E.T., e anche l’orsacchiotto Ted in una scena di Shining. Guarda la gallery