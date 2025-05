The Bear, la data d'uscita ufficiale della stagione 4

Lo Chef Carmy e i suoi compagni di brigata torneranno con le loro avventure in estate, a un anno dalla messa in onda del terzo ciclo di episodi.

Per la prima volta i nuovi episodi arriveranno in Italia, in streaming su Disney+, in contemporanea con gli Stati Uniti

Manca davvero poco all'uscita di The Bear 4, la nuova stagione della serie televisiva targata FX Productions con Jeremy Allen White che, fin dal suo debutto in streaming, nel 2022, ha accumulato premi e consensi da parte della critica e del pubblico.

Il nuovo ciclo di episodi, che uscirà negli States su Hulu il 25 giugno, arriverà in contemporanea in Italia, trasmesso in streaming su Disney+ quando nel nostro Paese sarà il 26 giugno.

Nessuna attesa, dunque, per il pubblico italiano che potrà godersi le nuove avventure dello Chef Carmy e dei suoi compagni in contemporanea coi fan della serie nel resto del mondo. La trama dello show, che è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, riprenderà da dove si era interrotta lo scorso anno.

Il poster con la data: confermato il cast principale Come ormai accade da qualche anno, a poche settimane dall'inizio dell'estate, si intensifica tra i fan di The Bear la discussione sulla data di rilascio dei nuovi episodi, alimentata, questa volta, dalla diffusione di diverse immagini della quarta stagione sui canali ufficiali della serie.

Nei giorni passati, online, sono apparsi diversi post con protagonisti Carmy, lo chef interpretato da Jeremy Allen White e alcuni dei volti principali del cast, da Ayo Edebiri (Chef Sydney), Ebon Moss-Bachrach (Richie, nello show) e Jon Bernthal (Michael). Le immagini, tutte incentrate sui legami affettivi del gruppo di personaggi, sono state un'anticipazione della diffusione del nuovo poster della serie, che arriva a poco più di cinue settimane dal rilascio della stagione quattro.

Il nuovo poster conferma la presenza di tutti i membri del cast principale dello show per la nuova stagione, una scelta non difficile da prevedere visti i tanti nodi lasciati in sospeso dalla trama.

Alla fine della terza stagione abbiamo lasciato i protagonisti col fiato sospeso per la recensione sul Chicago Tribune del ristorante che abbiamo visto nascere tra fatica e sacrificio.

Oltre all'incertezza sul futuro professionale di Syd - probabilmente sul punto di lasciare il ristorante di Carmy - è rimasto in sospeso anche il chiarimento tra Carmy e la sua fidanzata Claire (l'attrice Molly Gordon).

Dopo una stagione, la terza, fatta di episodi dove la narrazione è stata volutamente meno frenetica, è tempo di passare all'azione. Approfondimento The Bear, 5 ragioni per vedere la serie tv premiata agli Emmy

La stagione 4 composta da 10 episodi La quarta stagione di The Bear debutterà in streaming in Italia giovedì 26 giugno su Disney+. In quella data saranno disponibili sulla piattaforma di streaming tutti i 10 episodi che compongono la nuova stagione.

Christopher Storer, creatore della serie e anche co-executive producer, non si è ancora espresso sul futuro della serie e sul rinnovo per una quinta stagione.

The Bear, nel 2024, ha accumulato ben 23 candidature agli Emmy Awards risultando la serie comedy più nominata nella storia del premio. Per la seconda stagione, lo show ha portato a casa ben 11 statuette, il numero più alto di vittorie in un solo anno per una serie nella categoria comedy.

Lo show ha lanciato le carriere di Jeremy Allen White, impegnato col biopic su Bruce Springsteen di prossima uscita, di Ayo Edebiri (una delle stelle nascenti di Hollywood), di Ebon Moss-Bachrach (nel cast de I Fantastici 4 - Gli Inizi) e dello stesso Storer che ha già in cantiere una nuova serie per FX e un lungometraggio.