Jeremy Allen White sul biopic su Springsteen. Il Boss "adorabile"

L'attore statunitense, fresco della vittoria del suo secondo Emmy, ha parlato con la stampa dell'atteso film biografico. "Mi sento davvero fortunato", ha detto la star di The Bear riferendosi al supporto ricevuto dal Boss e dal suo manager, Jon Landau, in tutto il processo produttivo



Manca poco al primo ciak di Deliver Me From Nowhere, il biopic su Bruce Springsteen diretto da Scott Cooper, per Jeremy Allen White che è entusiasta di iniziare a lavorare concretamente su un progetto per cui si sta già preparando da tempo.

L'attore principale di The Bear ha rivelato qualche dettaglio sul biopic le cui riprese inizieranno a breve, in autunno.

Per tutta la fase di preparazione del lungometraggio, sia lui che i realizzatori hanno ricevuto il supporto del Boss in persona. Springsteen è stato di grande aiuto per tutti, ha detto l'attore statunitense, che ha aggiunto: "Mi sento davvero fortunato".



Il Boss è stato “davvero adorabile” Jeremy Allen White non vuole addentrarsi troppo nei dettagli del suo prossimo film ma l'entusiasmo per la vittoria del secondo Emmy Award della sua carriera per The Bear (TUTTI I VINCITORI), lo ha spinto a rivelare qualche informazione in più su un progetto che ha suscitato le attese dei fan, (i suoi e quelli del Boss), fin dai tempi dell'annuncio del suo protagonista.

“Mi sembra sbagliato parlarne troppo prima di essere lì e iniziare a lavorarci”, ha premesso l'attore in sala stampa, dopo la vittoria della statuetta a Los Angeles ma l'apertura imminente del set lo ha indotto a condividere qualche nuova informazione che fa innalzare le aspettative sul lungometraggio.

“Mi sento davvero fortunato”, ha detto Allen White ai microfoni. “C'è un team fantastico di persone che mi sta aiutando”, ha detto, precisando che Bruce Springsteen in persona sta collaborando alla realizzazione del biopic su di lui.

“Bruce è stato davvero adorabile, di supporto e disponibile, il che ha reso il processo molto piacevole”.

Non solo il Boss ma anche il suo storico manager, Jon Landau, si sta attivando per la riuscita del film, lo ha confermato lo stesso Allen White: “Il suo supporto e quello di Jon Landau, il suo manager, che ha un ruolo importante nel film, hanno reso tutto speciale”.

Nel biopic Allen White canterà Springsteen Jeremy Allen White canterà lui stesso i brani inseriti nel film Deliver Me From Nowhere.

Come è noto, la pellicola ha per oggetto gli anni in cui Springsteen ha realizzato Nebraska, album del 1982, una pietra miliare della discografia del Boss e ad oggi considerato uno dei dischi fondamentali del country rock del Novecento.

L'attore di The Bear già qualche mese fa aveva rivelato di essere stato in contatto con Springsteen, via messaggio e via email, per prepararsi al ruolo.

L'attore aveva deciso di attendere per un incontro di persona col musicista, una leggenda vivente, intenzionato a prendere prima un po' più di confidenza col ruolo.

Agli Emmy Awards è apparso felice, emozionato e pronto per iniziare a girare un progetto che sicuramente per lui è una scommessa e un vero e proprio banco di prova.

Lo stesso Bruce Springsteen, interrogato tempo fa sulla messa a punto di un film sulla sua vita e la sua carriera, si era detto dubbioso, poiché a suo dire, i biopic di questo tipo non si traducono quasi mai in progetti di successo.

Jeremy Allen White è però determinato a scommettere nuovamente sul suo talento perché, come ha detto sul palco quando ha ritirato l'Emmy, ogni evoluzione è possibile quando la si vuole davvero.

Jeremy Allen White è però determinato a scommettere nuovamente sul suo talento perché, come ha detto sul palco quando ha ritirato l'Emmy, ogni evoluzione è possibile quando la si vuole davvero.

È accaduto così per The Bear, la serie televisiva targata Fox che gli ha fatto compiere un salto di popolarità grazie al personaggio dello chef "Carmy" Berzatto, e potrebbe accadere di nuovo, questa volta sul grande schermo.