A Complete Unknown, il trailer italiano del film su Bob Dylan

Negli Stati Uniti, la pellicola uscirà il giorno di Natale. In Italia bisognerà invece attendere il 23 gennaio, per poter conoscere da vicino i primi anni newyorchesi della leggenda della musica

A Complete Unknown, di cui era stato già diffuso il trailer in lingua originale, arriverà in Italia il 23 gennaio 2025. A svelarlo è il nuovo trailer, questa volta in italiano, postato su YouTube da Searchlight Pictures nella giornata di lunedì 9 settembre.

Dramma biografico co-scritto da James Mangold e Jay Cocks, basato sul libro di Elijah Wald Dylan Goes Electric, A Complete Unknown racconta i primi anni a New York di Bob Dylan, interpretato da uno straordinario Timothée Chalamet.

Cosa sappiamo su A Complete Unknown

Sebbene la trama non sia ancora stata del tutto svelata, sappiamo che A Complete Unknown seguirà l'arrivo di un Dylan diciannovenne dal Minnesota a New York, in cerca di una carriera nella musica e prossimo a raggiungere la fama mondiale.

Quando arrivò nella Grande Mela, Bob Dylan era un perfetto sconosciuto, con un pugno di dollari nella tasca. Nel giro di tre anni, tuttavia, sconvolse la comunità folk. E si prese l'intero pianeta. È questo ciò che la pellicola racconta, grazie anche alla partecipazione dell'artista stesso.

Insieme a Chalamet nei panni di Bob Dylan ci sarà Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, la sua fidanzata immaginaria, ispirata alla vera ex fidanzata e musa del musicista Suze Rotolo. Edward Norton interpreterà il collega musicista di Dylan, Pete Seeger, Monica Barbaro una giovane Joan Baez. Infine - secondo indiscrezioni - Boyd Holbrook vestirà i panni di Johnny Cash.

L'attesa è ovviamente altissima, specialmente per la performance di Timothée Chalamet che, in un'intervista del dicembre 2023, ha raccontato che il 70% della colonna sonora era già stata registrata in uno studio californiano insieme a Nick Baxter, supervisore musicale del film. Nella stessa intervista, l'attore ha anche rivelato che il manager di Dylan, Jeff Rosen, gli ha inviato 12 ore di musica inedita registrata dalla leggenda folk tra il 1959 e il 1964.