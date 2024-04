In un filmato rubato dal set a New York, il protagonista del biopic duetta in una scena con la fidanzata e cantante folk Joan Baez

Timothée Chalamet suona la chitarra e l’armonica nei panni di Bob Dylan. In un video rubato il 15 aprile dal set di A Complete Unknown, il film di James Mangold che racconta l’arrivo del giovane cantautore dal Minnesota al Village di New York nei primi anni Sessanta, il protagonista canta in un duetto con la fidanzata e mentore Joan Baez (interpretata da Monica Barbaro) nel brano With God on Our Side al Monterey Folk Festival del 1963.