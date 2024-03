Timothée Chalamet, le prime foto dal set del biopic su Bob Dylan

Gli scatti scatti rubati sul set blindato della nuova opera di James Mangold mostrano l'attore di “Dune” già perfettamente calato nei panni del leggendario cantautore quando, appena diciannovenne, giunse a New York con pochi dollari in tasca e la sua chitarra tra le mani. Look a parte, le sfide che attendono i realizzatori e gli interpreti del film biografico sono tantissime

Le notizie a disposizione su A Complete Unknown, il film biografico su Bob Dylan diretto da James Mangold annunciato nel 2020, hanno fin da subito alimentato una enorme curiosità sul lungometraggio e sul suo protagonista Timothée Chalamet.

Ora che le riprese sono entrate nel vivo e che online cominciano a circolare le prime foto dell'attore nei panni del cantautore negli anni della sua giovinezza, l'attenzione del pubblico è massima, per varie ragioni.

Chalamet, attualmente al cinema con Dune - Parte due (LEGGI LA RECENSIONE DEL FILM) è uno degli attori più osservati al mondo. Inoltre, la perfetta aderenza del newyorchese al personaggio, per fisicità e look, lascia ben sperare sulla riuscita complessiva dell'operazione, già parecchio attesa.

Chalamet, il look del giovane Bob Dylan

I fan di Timothée Chalamet non hanno bisogno di aspettare il primo trailer di A Complete Unknown per scommettere che il loro beniamino sarà un perfetto Bob Dylan.

Le prime immagini dell'attore per le strade della Grande Mela, coi jeans, il berretto, la sciarpa lunga avvolta attorno al collo e la custodia scura della chitarra tra le mani, sono sufficienti per affermare che, sotto il profilo del look, i realizzatori del film e l'attore hanno già fatto un buon lavoro.

Occorrerà certamente un tipo di impegno diverso quando si tratterà di cantare perché il confronto con una leggenda vivente della musica come Dylan, un artista così centrale nella storia culturale degli Stati Uniti, metterebbe alla prova chiunque.

Le foto che circolano in rete e suoi social ritraggono Chalamet/Dylan negli anni Sessanta quando il cantautore, all'epoca diciannovenne, arrivò a New York con pochi dollari in tasca pronto a imprimere la sua firma sulla scena folk cambiandola per sempre.

Il film biografico racconterà una parte della incredibile e lunghissima carriera di Dylan esplorando il momento in cui l'artista, da completo sconosciuto - “A complete Unknown”, verso ultra noto di Like A Rolling Stone, pietra miliare della discografia del musicista, che ha ispirato Mangold per il titolo della sua opera sul grande schermo - divenne protagonista di una inarrestabile ascesa musicale.

Poco si sa del modo in cui saranno narrati gli eventi ma è certo che la pellicola avrà un cast stellare. Negli anni in cui Bob Dylan si faceva strada nel panorama della musica a stelle e strisce, attorno a lui gravitavano moltissimi personaggi. Tra questi, una ragazza che aveva rubato il suo cuore.

Il cast dl biopic: da Edward Norton a Elle Fanning

Mangold ha raccontato a Collider in un'intervista che nel film biografico su Bob Dylan sarà interessante per ben più di una ragione, specie perché inquadra un momento della storia e della cultura degli Stati Uniti, gli anni Sessanta, ricco di ispirazioni e spunti da sviluppare.

Gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood hanno fatto slittare le riprese di diversi mesi e il set, che doveva essere operativo già dallo scorso agosto, si è aperto ufficialmente da pochi giorni.

I diversi tempi di realizzazione hanno già reso necessaria una sostituzione di peso nel cast con Edward Norton che ha preso il posto di Benedict Cumberbatch nel ruolo del cantante folk Pete Seeger. Boyd Holbrook interpreterà Johnny Cash, P.J. Byrne sarà Harold Leventhal mentre a Nick Offerman è stato affidato il ruolo del produttore musicale Alan Lomax.

Le donne di questa fase della vita di Dylan avranno i volti di Monica Barbaro ed Elle Fanning, rispettivamente, Joan Baez – che diventerà la compagna del cantautore – e Sylvie Russo, artista che sarà oggetto dell'interesse amoroso del protagonista nei primi anni Sessanta.

Molti i confronti, con le opere dedicate e ispirate alla vita e alla carriera di Bob Dylan già esistenti, e le sfide che i realizzatori e gli interpreti sono chiamati a superare.

Se è vero che Mangold ha dimostrato di saper padroneggiare la materia musicale firmando nel 2005 il convincente biopic Walk the Line - Quando l’amore brucia l’anima con Joaquin Phoenix nei panni di Johnny Cash, è un fatto che fino ad ora il progetto su Dylan ha già alle spalle quattro anni di pre-produzione e un cambio di titolo (in origine doveva essere Going Electric).

Dal canto suo, Timothée Chalamet, che non ha preso un giorno di pausa tra la promozione globale di Dune: Parte due e l'inizio della nuova produzione, ha rivelato di aver cominciato da parecchio la preparazione per questo personaggio per il quale si è allenato con tre coach diversi. Anche in questa pellicola, come per già era accaduto per Wonka e in una scena di Un giorno di pioggia a New York, l'attore sarà anche l'interprete di tutte le canzoni contenute nella storia. Per dare il massimo, ha ammesso di aver richiesto gli stessi professionisti scelti da Austin Butler per impersonare Presley nel film biografico Elvis di Baz Luhrmann, ruolo per cui la star statunitense ha vinto il Golden Globe e ha sfiorato l'Oscar. approfondimento Bob Dylan e il cinema: 11 titoli da scoprire tra documentari e fiction

Timothée Chalamet a New York sul set del film "A Complete Unknown" - ©IPA/Fotogramma