Bob Dylan e il cinema: 11 film che raccontano il grande artista

In occasione degli 80 anni del menestrello premio Nobel, un viaggio alla scoperta di come è stato rappresentato sul grande schermo: da Sam Peckinpah a Martin Scorsese sino a Todd Haynes

Pat Garrett: "Who are you?"

Alias: "That's a good question.”

In questo scambio di battute, tratto dal film "Pat Garrett e Billy The Kid", si cela il mistero di Bob Dylan. Un artista impossibile da ingabbiare in una definizione. Sicché non stupisce che anche nella finzione cinematografica, nei panni di “Alias”, Dylan non sappia fornire una risposta alla sua identità, ma solo sottolineare quanto sia affascinante domandarsi chi sia questo artista dai mille volti.

Non a caso il film che gli ha dedicato Todd Haynes si intitola “Io non sono qui”. Una pellicola in cui il musicista è interpretato da 6 attori diversi. Ma anche nei documentari, basti pensare a “Rolling Thunder Revue”, la realtà si mescola alla fantasia. Insomma, anche superata la soglia degli ottanta anni, nemmeno il cinema è stato capace di risolvere l’enigma Dylan. Anzi la conoscenza ha aumentato il mistero. E con ogni probabilità, anche il progetto del biopic con Timothée Chalamet nei panni di Bob, rinviato a data da destinarsi, non sarebbe stato in grado di fornire una risposta su chi sia davvero. Per Dylan, come per Rimbaud, “L’io è un altro” per cui possiamo solo viaggiare attraverso i principali titoli a cui Dylan ha partecipato e abbandonarci alle emozioni. E' lo stesso cantautore a suggerirci la strada da seguire:

"Quando vado a vedere un film mi aspetto di venire commosso. Non vado al cinema solo per passare il tempo o perché il film mi mostri qualcosa che non conosco. Voglio essere commosso, perché questo è il senso dell'arte e anche il senso di tutti i grandi teologi. L'arte deve trascinarti via dalla tua sedia. Il suo compito è trasportarti da una dimensione all'altra."