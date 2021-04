Bob Dylan, all'asta chitarra delle sessioni di "Blonde On Blonde"

Lo strumento, un vero pezzo di storia della musica del valore di 1 milione di dollari , è all'asta attraverso Gotta Have Rock And Roll, una casa d'aste online specializzata in musica e cimeli della cultura pop. Si parte da un'offerta minima di 215mila dollari con l'asta partita il 14 aprile che dovrebbe durare diversi giorni. La chitarra elettrica a 12 corde fu data a Dylan da Fender (uno dei più famosi marchi nel mondo dei costruttori di chitarre, bassi elettrici, piano elettrici ed amplificatori) per essere utilizzata in "Highway 61 Revisited" (1965) e per le prime sessioni del suo seguito "Blonde On Blonde" al Columbia 30th Street Studio di New York.

Bob Dylan, le celebrazioni per gli 80 anni

Patti Smith terrà un concerto per gli 80 anni di Bob Dylan

Nel frattempo, l'ottantesimo compleanno di Bob Dylan sarà celebrato con uno speciale concerto all'aperto di Patti Smith (che nel 2016 andò a Stoccolma a ritirare il Nobel per la letteratura a suo nome) che si esibirà allo Spring Festival del Kaatsbaan Cultural Park nello stato di New York il 22 maggio, due giorni prima che Dylan compia 80 anni. Tre i libri che omaggeranno l'artista: "You Lose Yourself You Reappear" di Paul Morley in libreria in aprile, mentre il biografo Clinton Heylin esaminerà gli anni formativi del cantautore in "The Double Life of Bob Dylan". Sean Latham, professore all' University of Tulsa e capo dell'Institute for Bob Dylan Studies, pubblicherà il 30 aprile "The World of Bob Dylan" con un'antologia di nuovi saggi accademici, mentre "Bob Dylan: No Direction Home" del 1986 del giornalista del "New York Times" e amico Robert Shelton verrà aggiornata e ripubblicata.