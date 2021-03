Patti Smith terrà un concerto per gli 80 anni di Bob Dylan

L'icona della musica rock, salirà sul palco del Kaatsbaan Cultural Park per festeggiare l’amico Bob Dylan Condividi:

Sarà uno dei primi concerti organizzati ai tempi della pandemia, quello che vede protagonista l’icona della musica punk-rock Patti Smith. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà all’aperto, nel totale rispetto dei protocolli sanitari imposti per il contenimento del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Programmato per sabato 22 maggio 2021, farà parte della rassegna Spring Festival, al Kaatsbaan Cultural Park di Tivoli (nello stato di New York).

approfondimento Bob Dylan, le frasi più belle delle sue canzoni È stata la rivista americana Rolling Stone, insieme al profilo ufficiale della manifestazione, a dare per prima la notizia: Patti Smith si esibirà, tra note e poesie, per omaggiare l’amico al suo 80esimo compleanno. La cantautrice salirà infatti sul palco con il figlio Tony Shanahan, proprio due giorni prima del compleanno di Bob Dylan. I due canteranno molti pezzi del famosissimo cantautore, ma anche melodie inedite e poesie. Come imposto dall’OMS, la manifestazione ospiterà il 3% del normale pubblico. Gli arrivi e le entrate saranno programmate, le mascherine e il distanziamento sociale obbligatori.

Chi è Patti Smith Definita la “poetessa della musica rock”, Patti Smith (il cui vero nome è Patricia Lee Smith) ha definitivamente segnato la decade degli anni ’70, esibendosi con tanti pezzi che sono diventati celebri e vengono suonati ancora oggi. “People have the power”, “Summer Cannibalis”, “Because the night”, sono solo alcuni dei sopracitati, opere in cui la musicista mescola la dolcezza delle parole al graffio tipico della melodia rock. Alla passione per la musica, che ha fin da bambina, Patti Smith ha sempre unito quella per la poesia, dimostrandosi una personalità rivoluzionaria ma anche fragile. Recentemente ascoltata live, durante la cerimonia di insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, la apprezzeremo allo Spring Festival con pezzi originali, cover di Dylan e poesie inedite.