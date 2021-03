Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE

Dal 5 marzo entra in vigore il nuovo Dpcm con regole e restrizioni valide fino a Pasqua: divisione dell'Italia per colori, scuole chiuse nelle zone rosse e in quelle aree con un'alta incidenza di casi ( tutte le misure ). Sarà un mese difficile anche per la recrudescenza della pandemia in Italia. Secondo il ministro Speranza, ci sono " segnali robusti di ripresa della curva ". Il tasso di positività in Italia è al 5%, a preoccupare è il nuovo aumento della pressione sugli ospedali nelle terapie intensive e nei ricoveri ordinari ( BOLLETTINO GRAFICI ).