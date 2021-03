Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 3 marzo

Nelle ultime 24 ore sono stati 20.884 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 17.083 . Aumentano i tamponi effettuati: 358.884, contro i 335.983 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,8% (ieri 5,08%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. Sono 347 i morti, 84 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 3 marzo ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.590, poi la Campania con 2.635 e l'Emilia-Romagna con 2.456. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.411, con 222 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.976.274. Le vittime in totale sono 98.635, con 347 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 343). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 14.068, per un totale di 2.440.218. I ricoverati con sintomi sono 19.763 (+193). Sono invece 415.247 le persone in isolamento domiciliare (+6.148). I tamponi sono in tutto 40.998.387 - di cui 35.279.774 processati con test molecolare e 5.718.613 con test antigenico rapido -, in aumento di 358.884 rispetto al 2 marzo. I casi testati sono finora 19.906.431, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "in seguito a verifica sono stati sottratti 4 casi dal totale del casi confermati già comunicati in quanto casi duplicati"; la Regione Emilia-Romagna segnala che "sono stati eliminati 40 casi dal totale del casi confermati già comunicati, in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare".