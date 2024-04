Valtellina, morte Matteo Fornaciari: chi era l'escursionista milanese

La tradedia a 3400 metri d'altezza. La valanga si è staccata poco sotto la cresta del Cevedale, monte tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, a Valfurva, in Valtellina, al confine con la Provincia di Bolzano. Quando sono intervenuti i soccorritori non c’era più nulla da fare

Era appassionato di montagna e degli sport che si possono praticare ad alta quota. Non ce l’ha fatta Matteo Fornaciari, il giovane 26enne di Assago – cittadina alle porte di Milano – che è stato travolto e ucciso da una valanga nel pomeriggio di giovedì 25 aprile. Il primo a trovarlo è stato il fratello, come riporta il Corriere della Sera. La tradedia a 3400 metri d'altezza. La valanga si è staccata poco sotto la cresta del Cevedale, monte tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, a Valfurva, in Valtellina, al confine con la Provincia di Bolzano.