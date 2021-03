Covid: Italia tra i primi 5 Paesi al mondo per ricerca

Le Università italiane hanno conseguito eccellenti risultati nel settore della ricerca sul Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Un prestigioso riconoscimento in merito arriva dalle nuove classifiche stilate dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds, in cui l'Italia viene riconosciuta come uno dei 5 migliori Stati al mondo per la produzione di ricerca scientifica relativa al Covid.

La graduatoria si basa su un'analisi comparativa delle prestazioni di 13.883 programmi universitari di 1440 atenei. In particolare, i risultati sulla ricerca arrivano da Scopus, il database scientifico creato dalla casa editrice Elsevier e utilizzato da QS per calcolare la produzione di ricerca scientifica delle università.