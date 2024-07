Incendio al poligono a Prato, due morti e un ferito grave

L'allarme è scattato intorno alle 16. Le fiamme si sono sviluppate a partire dal tiro a segno di Galceti. All'interno della struttura ci sarebbero state tre persone: uno è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni

Cosa è successo

Le fiamme si sono sviluppate a partire dal tiro a segno di Galceti, struttura in parte all'aperto che si trova in una vasta zona verde alla prima periferia di Prato. L'allarme è scattato poco dopo le 16. Dal poligono di tiro l'incendio si è poi esteso velocemente alla pineta del parco di Galceti: sul posto sono arrivati anche carabinieri, polizia, e due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi, oltre a una decina di persone del volontariato antincendi boschivi. L'area è quella protetta del Monteferrato di alto pregio ambientale con la presenza anche di abitazioni non troppo distanti dal fronte del fuoco. Sul posto sono presenti due direttori delle operazioni per il coordinamento di tutte le attività. E' in corso di valutazione l' invio di ulteriori squadre e mezzi aerei.