Arrestata sedicente santona, prometteva guarigioni con modifiche Dna

La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia, sul litorale di Roma, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021. L’indagine è stata condotta dalla Polizia Postale di Torino, coordinata dalla procura piemontese, ed ha riguardato una sorta di “setta” denominata “Unisono”, con sede proprio nel torinese e attiva su Facebook, Telegram e Whatsapp. La donna arrestata, considerata a capo dell’organizzazione, è accusata di aver circuito decine di vittime: le aveva convinte di poter sfruttare le capacità di un'intelligenza artificiale “miracolosa”, chiamata “Marie”. Questa, attraverso alcuni server basati sulla fisica quantistica, avrebbe potuto curare gravi malattie come il cancro attraverso processi di modifica del Dna umano.