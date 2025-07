Malati oncologici, approvata la legge salva-lavoro

Il Parlamento ha approvato in via definitiva una nuova legge che tutela i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche ed invalidanti. Il provvedimento introduce congedi prolungati, priorità per il lavoro agile e maggiori permessi retribuiti, garantendo la conservazione del posto di lavoro. Previsti anche fondi per premi di laurea dedicati alla memoria dei pazienti

È arrivato l’ok definitivo dal Senato alla legge che introduce nuove tutele per i lavoratori colpiti da malattie oncologiche, croniche, invalidanti e rare. Il provvedimento, approvato all’unanimità da tutti i gruppi parlamentari, prevede la possibilità di richiedere congedi fino a 24 mesi con la garanzia della conservazione del posto di lavoro, anche in assenza di retribuzione. La norma si applicherà dal 1° gennaio 2026 e rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei pazienti, colmando una lacuna che in passato ha spesso portato al licenziamento dopo sei mesi di assenza per malattia. La legge prevede anche la possibilità di accedere al lavoro agile con priorità, una volta rientrati in servizio.