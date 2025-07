Omicidio di Parabiago, fermata anche la figlia di Adilma Pereira

Finora la giovane era solamente indagata per le false dichiarazioni rilasciate al Pm. Da oggi però la sua posizione si è aggravata ed è stata condotta in carcere a Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'indagine è quella che riguarda l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso nel Milanese nell'agosto del 2024

Nell'indagine condotta nell'ambito dell'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso a Parabiago, nel Milanese, nell'agosto 2024, è stata fermata anche Ariane, la figlia di Adilma Pereira Carneiro, brasiliana di 50 anni, compagna della vittima e già a processo con altre persone con l'accusa di aver organizzato il delitto. La figlia è stata fermata oggi su indicazione del pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese), Ciro Caramore, che coordina l'inchiesta.

Le persone a processo

Per l'omicidio di Ravasio, 52 anni, travolto e ucciso da un'auto proprio a Parabiago, a processo davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio ci sono anche l'ex amante e un altro figlio della 50enne, insieme ad altre 5 persone. Fino ad oggi la giovane era solamente indagata per le false dichiarazioni rilasciate al Pm. Da oggi però la sua posizione si è aggravata, e la giovane è stata condotta in carcere a Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.