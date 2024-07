Un vasto incendio sta interessando da alcune ore il bosco che sovrasta la baia San Felice a Vieste, sul Gargano. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale dell'Arif e volontari della protezione civile. A causa dell'avanzamento delle fiamme, i pompieri hanno disposto a scopo precauzionale l' evacuazione della vicina Baia dei campi la struttura ricettiva che ospita circa 1.200 persone. Il rogo si è sviluppato in una zona impervia e spinto dal forte vento avanza verso la struttura ricettiva. I turisti che non hanno l'automobile vengono trasportati a bordo di barche via mare ed ospitati in una palestra messa a disposizione dal comune di Vieste. "È una situazione critica - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Nobiletti. - È il quinto tentativo in una settimana e stamani ci sono riusciti". Ilprimo cittadino ha comunicato che altri turisti saranno ospitati nella struttura di Pugnochiuso che si è resa disponibile. Baia dei Campi dista circa un chilometro dal punto in cui si è sviluppato l'incendio.