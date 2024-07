Incendi in Sardegna, fiamme da Nuoro a Sassari. VIDEO

Difficoltà nelle operazioni di spegnimento

Non hanno aiutato neppure l'orografia impervia del terreno e la mancanza di vie di comunicazione. Sul posto, in località Su Venos, da ieri hanno operato due Canadair e sei elicotteri del Corpo Forestale regionale: Farcana, San Cosimo, Fenosu, Villasalto, Pula, Alà dei sardi e Anela. Solo questa mattina il rogo è stato spento con gli ultimi lanci di un Canadair arrivato da Olbia e dell'elicottero di Farcana (Nuoro). Sul posto ha coordinato le operazioni il dirigente della pattuglia del Corpo forestale di Orani. Per tutta la notte hanno operato anche 4 squadre dei vigili del fuoco di Nuoro per un totale di 20 uomini e 10 mezzi con il supportato da un esperto Tas e il personale Sapr con i droni inviato dalla direzione regionale Sardegna. Ora che l'incendio è sotto controllo, il Corpo Forestale del compartimento di Nuoro sta effettuando dei sopralluoghi nella zona per capire l'esatta entità dei danni. In volo, anche oggi, i droni dei vigili del fuoco.