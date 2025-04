Floriana Calcagno, arrestata un'altra amante di Messina Denaro

La donna, insegnante di 40 anni, avrebbe dato al boss "sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale" e lo avrebbe aiutato a spostarsi da un posto a un altro in modo riservato. Per lei l’accusa è di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena ascolta articolo

Si chiama Floriana Calcagno ed è una delle donne che hanno aiutato il boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. È stata arrestata dalla Dda di Palermo con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. La donna, insegnante di 40 anni, ha avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura e gli ha dato, come riferito dai magistrati, "sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale, nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e in altre località della provincia di Trapani" e di avergli assicurato, "attraverso un sistema di staffetta e di scorta con la propria vettura, la possibilità di spostarsi da un comune all'altro in modo riservato". Per il procuratore Maurizio de Lucia, l'aggiunto Paolo Guido e i pm Piero Padova e Gianluca De Leo, Floriana Calcagno avrebbe anche assicurato a Messina Denaro, “attraverso un sistema di staffetta e di scorta con la propria vettura, la possibilità di spostarsi da un comune all'altro in modo riservato".

Le indagini Agli atti dell'inchiesta sono finite decine di foto, estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che ritraggono Calcagno in compagnia del capomafia e che riprendono Messina Denaro circolare per strada tranquillamente in auto. Il boss, in alcuni scatti, indossa un cappello a tesa larga e un foulard rosso. La donna, il 21 gennaio 2023 quindi a soli 5 giorni dall’arresto di Messina Denaro, si era presentata spontaneamente in Procura affermando di aver scoperto solo allora chi fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione. La donna aveva raccontato che a lei si era presentato col nome di Francesco Salsi e che le aveva detto di essere un anestesista in pensione. I due, sempre nel racconto di Calcagno, si sarebbero conosciuti nel 2022 in un supermercato a Campobello di Mazara e lei sarebbe andata una sola volta, nell'autunno del 2022, a casa dell'amante e di averlo poi sentito solo tramite messaggi e telefonate. Leggi anche Arrestato boss Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro

Floriana Calcagno con Messina Denaro - ©Ansa