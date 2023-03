4/7 ©Ansa

In un altro pizzino (in foto), Messina Denaro definiva “un onore essere incriminati di mafiosità”. Il capomafia scriveva: "Siamo stati perseguitati come fossimo canaglie. Trattati come se non fossimo della razza umana. Siamo diventati un'etnia da cancellare. Eppure, siamo figli di questa terra di Sicilia, stanchi di essere sopraffatti da uno Stato prima piemontese e poi romano che non riconosciamo. Siamo siciliani e tali volevamo restare"

