Messina Denaro, ospedale blindato a L'Aquila per cure a boss mafioso

Quella di ieri è la prima visita "ufficiale" del boss in ospedale, anche se c'è chi sostiene che sarebbe addirittura la terza: proprio una settimana fa si sarebbe già sottoposto ad una seduta di chemioterapia. Secondo quanto si è appreso, il 60enne, è in buone condizioni e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali

La struttura sanitaria "G8" dell'ospedale dell'Aquila, in grado di ospitare in caso di emergenza i grandi della terra, può vantare un altro primato: ospitare l'ex ricercato numero 1 a livello internazionale Matteo Messina Denaro , 60 anni, malato oncologico, arrivato in città, dopo la sua cattura a Palermo, il 17 gennaio scorso. Per tutta la giornata di ieri, infatti, il piccolo e attrezzato presidio sanitario nel complesso ospedaliero San Salvatore, è stato "off-limits" per chiunque: guardato a vista dai carabinieri, polizia penitenziaria, ma soprattutto dagli agenti del Gruppo operativo mobile (Gom) incappucciati, facenti parte sempre del Corpo della polizia penitenziaria che hanno seguito con lo sguardo chiunque, a sua insaputa, si fosse trovato a passare nel vicino parcheggio o con l'auto intorno al perimetro del G8, circoscritto per l'occasione dal nastro che viene utilizzato dalle forze dell'ordine quando c'è da interdire un'area specifica.

Le visite ed i controlli medici

approfondimento

L’avvocatessa di Matteo Messina Denaro: “È in condizioni gravi”

Secondo quanto è stato possibile appurare, il super boss è stato sottoposto ad una serie di controlli di routine, una Tac, strumento non presente all'interno della stanza-infermeria realizzata ad hoc proprio all'interno dello stesso penitenziario. In serata Matteo Messina Denaro ha lasciato l'ospedale per fare rientro nel carcere di massima sicurezza distante 7 chilometri, nella frazione di Preturo. Quella di ieri è la prima visita "ufficiale" del criminale "eccellente" in ospedale, anche se c'è chi sostiene che sarebbe addirittura la terza. Proprio una settimana fa, è stato sottoposto alla terza somministrazione di chemioterapia, per la durata di quattro ore, assistito da un oncologo, un anestesista e un'infermiera, tutti e tre sempre dell'ospedale. Secondo quanto si è appreso, il 60enne, è in buone condizioni e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali.