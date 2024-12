Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cinque morti e oltre 20 feriti. È il bilancio della tragica esplosione avvenuta in un deposito di carburanti dell’Eni a Calenzano, lunedì 9 dicembre. Si indaga per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sotto la lente d’ingrandimento un intervento di manutenzione straordinaria.

Due le notizie che sono rimbalzate di più tra i notiziari negli scorsi giorni. Da una parte il fermo dopo alcuni giorni di fuga del killer di Brian Thompson, il ceo di UnitedHealthcare freddato il 4 dicembre lungo una strada di Manhattan. Si tratta di Luigi Nicholas Mangione, un 26enne nato e cresciuto nel Maryland, ex studente della Ivy League. Dall’altra parte, la conquista di Damasco e la "fuga" di Bashar al-Assad, il presidente della Siria da un quarto di secolo al potere dopo averlo ereditato dal padre Hafez, per 30 anni ai vertici del regime. Dopo una marcia durata circa 10 giorni ora la Siria è nelle mani dei ribelli a guida islamica che esultano, parlando dell'inizio di una "nuova era”.

Intanto sono arrivati i primi riscontri sulla misteriosa malattia che in un paio di mesi ha ucciso decine di persone in Congo. Rispetto ai campioni analizzati finora, la maggior parte sono risultati positivi in particolare ad una malattia. Ma il lavoro degli esperti, precisa il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, continuerà e “ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte”.

Anno nuovo, bollette in salita. Secondo un’analisi di Bloomberg Intelligence, nel prossimo anno il prezzo del gas potrebbe aumentare. Ancora una volta a incidere sull'andamento del costo ci sono le tensioni geopolitiche, in particolare il conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche quello in Medio Oriente, e un inverno più freddo che andrà a erodere significativamente i livelli degli stoccaggi.

Dicembre, tempo di classifiche. Decretato dalla classifica per il 2025 di Politico "la persona più potente d'Europa" tra i leader politici. TasteAtlas, invece, ha messo in fila le migliori città nel mondo dove mangiare nel 2025 e tra i primi posti della top 100 spiccano alcune destinazioni italiane.

Sport e spettacolo. I patiti di calcio si preparano ai prossimi mondiali di calcio, attesi nel 2030 tra Marocco, Portogallo e Spagna. Ma la Fifa ha già scelto ufficialmente dove si svolgerà anche l’edizione 2034 della Coppa del Mondo di calcio maschile.

Gli amanti della musica attendono l’esordio del tour da solista del celebre frontman di un gruppo italiano: oltre 30 tappe, anche a Milano e Roma, in cinque continenti, con l’esordio fissato per l’11 settembre 2025 a Varsavia.

Sul piccolo schermo, invece, in arrivo Il Conte di Montecristo, l'adattamento del capolavoro di Dumas di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2024. Il film, una produzione Made in France, vanta un cast internazionale composto da volti noti del cinema e della tv d'Oltralpe e non solo. Nei cinema francesi è stato il secondo film più visto della stagione 2024.

Infine, un po’ di gossip: la star statunitense Selena Gomez ha annunciato il fidanzamento ufficiale su Instagram.

