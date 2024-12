Introduzione

Dopo sei giorni in fuga, il killer di Brian Thompson è stato catturato. La massiccia caccia all’uomo per trovare l’assassino del ceo di UnitedHealthcare ha portato al fermo di Luigi Nicholas Mangione, un 26enne nato e cresciuto nel Maryland, ex studente della Ivy League, che è stato incriminato per l’assassinio avvenuto il 4 dicembre a Manhattan. Ecco chi è, quali sono i possibili moventi e cosa sappiamo su di lui.