New York, ucciso per strada il Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson

Brian Thompson, Ceo del colosso americano delle assicurazioni UnitedHealthcare, è stato ucciso a New York davanti all'hotel Hilton poco prima delle 7 del mattino (le 13 in Italia). Secondo quanto riporta la Cnn, che cita fonti investigative, un uomo armato e con il volto coperto avrebbe aspettato il 50enne vicino all'albergo - dove la vittima doveva partecipare a una conferenza - e poi gli avrebbe sparato colpendolo al petto. Thompson è stato portato al Mount Sinai Hospital in condizioni critiche ed è poi deceduto.