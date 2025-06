Bombardieri B-2 partiti da base Usa in Missouri verso isola di Guam

Secondo quanto emerso da alcuni specifici dati di tracciamento di volo, due bombardieri B-2 sono decollati in queste ore dalla base aerea di Whiteman, nel Missouri, diretti verso la base militare statunitense sull'isola di Guam, territorio americano in Micronesia, nel Pacifico Occidentale. I dati sono stati rilanciati sul social X dai ricercatori Osint (Open Source Intelligence). I B-2 sono mezzi capaci di trasportare la bomba statunitense più pesante, la Massive Ordnance Penetrator, che secondo gli esperti è necessaria per distruggere l'impianto nucleare sotterraneo iraniano di Fordow.

I dati di volo

La conferma è arrivata poi anche da Haaretz che ha citato i dati di volo visibili e le registrazioni delle comunicazioni del controllo del traffico aereo Usa. Questi bombardieri, come detto, possono trasportare bombe ritenute in grado di distruggere l'impianto nucleare di Fordow, in Iran, situato ad una profondità di circa 90/100 metri. Quando sono in volo sono accompagnati da quattro velivoli di rifornimento. Tra l'altro OsintWarfare riporta immagini satellitari del 19 giugno della base aerea Prince Sultan a Riad, in Arabia Saudita, strategica in caso Washington volesse schierarsi in guerra al fianco di Israele. Dalle foto risultano 22 aerocisterne per il rifornimento in volo KC-135 Stratotanker, 53 caccia F-16 e 10 Hercules C-130 da trasporto.