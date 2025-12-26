Francia, 3 donne accoltellate in metro a Parigi. Arrestato sospettato

Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore della capitale francese tra le 16.15 e le 16.45. Le persone ferite non sarebbero in pericolo di vita

Un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. L'aggressore si sarebbe dato inizialmente alla fuga, e l’uomo sospettato è stato poi arrestato secondo quanto riferito dalla procura della capitale francese.. Lo ha riferito la società di trasporti pubblici parigina (Ratp). Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, "tra le 16.15 e le 16.45", ha specificato la stessa azienda.

Le condizioni delle vittime

Le vittime dell’aggressione sono state soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, e sembra che abbiano fortunatamente riportato solo ferite lievi: due sono state ferite alla schiena e alle gambe secondo una fonte citata da Le Parisien, e non sarebbero in pericolo di vita, riporta il sito de Le Figaro.

Scartata la pista terroristica

L'aggressore, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbe un individuo mentalmente instabile. L'uomo si era dato alla fuga subito dopo gli attacchi ed è stato fermato nella sua abitazione a Sarcelles, a nord della capitale francese. Le vittime non sarebbero in pericolo di vita e le loro ferite sono superficiali. Il sospettato, descritto come "magro, di origine africana e con indosso un cappotto color cachi ", ha prima aggredito una donna con un coltello alla stazione République, per poi proseguire fino alle stazioni Arts et Métiers e Opéra. È poi fuggito lungo la linea 8, prima di essere arrestato poche ore dopo, rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza e alla geolocalizzazione del suo cellulare. Le Parisien ha riferito, citando fonti proprie, che la polizia scarta la pista terroristica.